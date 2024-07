Ujawniono prawdę o Polskiej Fundacji Narodowej! Teraz, zajmie sie nią prokuratura

Wiktor Orban przyjechał do Kijowa. Sojusznik Putina spotka się z Zełenskim!

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. Polskiej Fundacji Narodowej

- Postępowanie zostało wszczęte w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w Warszawie przez członków Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, zobowiązanych na podstawie przepisu ustawy oraz decyzji Rady Fundacji do zajmowania się jej sprawami majątkowymi, w związku ze sfinansowaniem kampanii medialnej "Sprawiedliwe Sądy" - poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba.

Sfinansowanie tej kampanii sprawiło, że w efekcie: "wyrządzono Fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w kwocie nie mniejszej, niż 8 mln 428 tys. zł". Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w drugiej połowie czerwca.

Kampania "Sprawiedliwe sądy", która - w zamyśle jej autorów - miała przybliżyć polskiej i zagranicznej opinii publicznej cele i szczegóły reformy sądownictwa w Polsce, była organizowana w 2017 r. przez PFN. Na ulicach polskich miast ustawiono billboardy z hasłami: "Niech zostanie tak jak było. Czy na pewno tego chcesz?". "Tak jest: sędziowie o sobie <nadzwyczajna kasta>. Tak będzie: sędziowie, jak wszyscy obywatele - gdy łamią prawo, ponoszą odpowiedzialność".

Uruchomiono też strony internetowe m.in. na temat założeń reformy wymiaru sprawiedliwości. "Ryba psuje się od głowy - nie będzie realnej naprawy wymiaru sprawiedliwości bez zmian organizacyjnych i personalnych w Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym" - pisano w jednej z zakładek na e-stronie "Sprawiedliwe i niezawisłe sądy".

PFN i jacht

To niejedyna wzbudzająca kontrowersje historia związana z Polską Fundacj Narodową za rządów PiS. Na koszt PFN - a więc i polskiego podatnika - zakupiono jacht, który miał stać się symbolem polskiego żeglarstwa. Kilka lat temu w mediach ujawniono, że statek stoi i niszczeje w jednym z amerykańskich portów.

