Ujawniamy, jak teraz wygląda granica Polski z Białorusią. Przerażające, co tam zobaczyliśmy!

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-11-20 15:06

Na polsko-białoruskiej granicy nieustannie trwa wojna hybrydowa, a migranci nie przestają zaskakiwać, jeśli chodzi o pomysłowość na nielegalne wkraczanie do Polski. Karolina Pajączkowska udała się pod zaporę na granicy, gdzie towarzyszyła patrolowi granicznemu i poznała przerażające szczegóły.

  • Karolina Pajączkowska ujawnia nowe fakty dotyczące sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.
  • Pomimo 5-metrowego muru, migranci wciąż próbują go przekroczyć, używając drabin, lin, pił, a nawet podkopów.
  • Odkryj, jak psy pomagają w ochronie granicy i dlaczego dla niektórych migrantów są one szczególną przeszkodą.
  • Poznaj szokujące szczegóły i metody, jakich używają migranci, oglądając cały reportaż Karoliny Pajączkowskiej.

W swoim reportażu "Nikt nie przejdzie" Karolina Pajączkowska ujawnia, jak obecnie wygląda sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Jak się okazuje, 5-metrowy mur z drutem kolczastym na szczycie i po środku nie powstrzymuje migrantów przed próbami przekroczenia granicy. W rozmowie z st. chor. szt. Michałem Burą z oddziału prasowego podlaskiej Straży Granicznej dowiedziała się o sposobach, jakich ci używają. Wykorzystują między innymi drabiny, liny czy piły do metalu, a niektórzy decydują się nawet na zwykły skok. Najbardziej przerażającym sposobem było wykonanie podkopu pod murem, który sięga 1,5 metra w głąb ziemi.

Karolina Pajączkowska usłyszała, że w większości przypadków to młodzi mężczyźni, w wieku 20-40 lat, próbują przekraczać granicę, a kobiety i dzieci są dowożone, aby wzbudzić medialną sensację. W swoim reportażu rozmawiała także z burmistrzem Michałowa Markiem Nazarko, który zainicjował akcję wsparcia dla migrantów oraz mówiła o tym, jak obecna sytuacja wpływa na życie zwykłych obywateli.

Dziennikarka Super Expressu dowiedziała się także o wykorzystywaniu psów w pilnowaniu granicy. Dla Muzułmanów bowiem kontakt z psem, na przykład poprzez pogryzienie, jest postrzegany jako blokada drogi do Allaha. To jednak nie wszystko, bowiem te zwierzęta mają niezwykle rozwinięty węch, dzięki któremu aktywnie pomagają funkcjonariuszom.

O tych kwestiach, ale także o wielu innych zaskakujących faktach, dowiesz się więcej z materiału Karoliny Pajączkowskiej w serwisie YouTube. Zapraszamy do oglądania.

Karolina Pajączkowska na granicy polsko-białoruskiej
10 zdjęć
Sonda
Czy śledzisz sytuację na polsko-białoruskiej granicy?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GRANICA POLSKO-BIAŁORUSKA
KAROLINA PAJĄCZKOWSKA