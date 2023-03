Uczniowie spytali arcybiskupa o Jana Pawła II. Odpowiedź wielu zbulwersuje

Jan Paweł II, według materiałów przedstawionych we „Franciszkańskiej 3”, miał wiedzieć o czynach pedofilskich, którzy mu podlegali jeszcze za czasów, gdy papież był metropolitą krakowskim. Dokument wywołał wiele skrajnych emocji nawet wśród młodzieży. Uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Pawła II w Łodzi postanowili zapytać o sprawę arcybiskupa Grzegorza rysia, który odwiedził ich szkołę. - Ja nie mam wątpliwości, że Papież, jeśli będzie się przeprowadzać poważne, przyzwoite badania historyczne tak, jak tego wymaga warsztat, to nie mam cienia wątpliwości, że Papież się obroni! Nie mam ani cienia wątpliwości! Natomiast debata publiczna, która toczy się jest obracaniem ciągle tych samych faktów, które są bardziej faktami medialnymi niż rzeczywistymi – odpowiedział. - Jest coś przedziwnego, z racji na to, że jestem arcybiskupem i posługuję nie tylko w Polsce, ale i za granicą - nikt na świecie nie rozumie, co Polacy dzisiaj robią z Janem Pawłem II – mówił młodzieży abp Ryś. - Nikt na świecie tego nie rozumie. Patrzą na nas jak na kompletnych wariatów. – dodał. Z pewnością nie każdemu taka odpowiedź przypadnie do gustu, sprawa jest bowiem bardzo kontrowersyjna.

Sonda Oglądałeś dokument "Franciszkańska 3"? Tak Nie