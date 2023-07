Uczcili Lecha Kaczyńskiego szachami

Sobota była na festiwalu szachowym, rozgrywanym na Politechnice Bydgoskiej, dniem poświęconym patronowi imprezy. Gościem spotkania był minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk, który mówił o polityce unijnej prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Obecni byli minister - członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber i europoseł Kosma Złotowski. - Każda forma upamiętnienia jego pamięci jest droga memu sercu. Pragnę gorąco podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w to przedsięwzięcie. Chciałbym dodać, że taka formuła uhonorowani pamięci Lecha Kaczyńskiego jest bardzo trafna, bowiem interesował się on każdym rodzajem sportowej rywalizacji. W latach wczesnoszkolnych nie bez sukcesów grał w piłkę ręczną na pozycji bramkarza. W późniejszych latach to jego zainteresowanie sportem wyrażało się w świetnej znajomości dat, składów i wyników w różnych dyscyplinach. Potrafił swoją wiedzą zadziwić niejednego profesjonalistę - podkreślił Jarosław Kaczyński w liście, który odczytał Schreiber. Jak dodał: - W szachy mój śp. brat nie grywał, ale świetnie dawał sobie radę w grach strategicznych - dodał w liście Kaczyński. Zaznaczył, że Lech Kaczyński jako kandydat na prezydenta Warszawy wziął udział w grze strategicznej Sin City i grając w nią pierwszy raz w życiu osiągnął znakomity wynik.

