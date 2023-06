Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 19.06.2023

Tyszka o PiS: To proimigrancka partia, wszystkich wpuszczają do Polski

Stanisław Tyszka atakuje PiS z zupełnie niespodziewanej strony. Poseł Konfederacji twierdzi, że partia Jarosława Kaczyńskiego, szeroko otworzyła nasze granice, zapraszając tysiące przybyszów, także z krajów muzułmańskich. - My to widzimy już po statystykach przestępstw. Mówię np. o przewozach na aplikację, o gwałtach na kobietach. To są ludzie zaproszeni przez PiS do Polski - grzmiał gość "Sedna Sprawy"