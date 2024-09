Tyle uzbierało PiS od wyborców. Kaczyński nie będzie zadowolony! "Jest źle"

Na sam koniec wakacji PiS zaapelowało do Polaków z prośbą o wpłacanie darowizn. - Apeluję do wszystkich polskich patriotów, do wszystkich, którzy nas poparli także w ostatnich wyborach, by nawet niewielkie sumy, nawet 10 zł, przekazywali na nasze konto. To wszystko może się złożyć na naprawdę przyzwoite sumy - mówił Jarosław Kaczyński w piątek 30 sierpnia.

Na Twitterze pojawiło się także postów polityków PiS z instrukcjami, jak poprawnie dokonać wpłaty oraz screenów pokazujących, ze sami już jej dokonali. Ile udało się uzbierać?

- Wpłaty z weekendu jeszcze się księgują. Celem był milion, mamy ponad dwa razy więcej - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską jeden z polityków z kierownictwa PiS.

Jak podaje portal, to oznacza, że na konto PiS wpłynęło ok. 3 milionów zł. - Teraz wpłaty mogą nieco przyhamować, największa mobilizacja była w czwartek i piątek, gdy oficjalnie zaapelowaliśmy o darowizny. Wiele będzie zwrotów, więc część zebranych środków odpadnie - stwierdził rozmówca WP.

Według niego najwierniejsi wyborców już wpłacili. Trwają także rozważania na temat wdrożenia szeroko zakrojonej akcji informacyjnej. - Jest źle, ale nie dramatycznie źle - skwitował polityk.

Taki rozwój sytuacji zapewne nie cieszy Jarosława Kaczyńskiego, który w czasie konferencji 30 sierpnia mówił, że środki finansowe są ważne zwłaszcza ze względu na zbliżającą się wielkimi krokami kampanią prezydencką.

