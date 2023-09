i Autor: PAP/FBArturDziambor

wybory 2023

Twarz Konfederacji będzie "dużym wsparciem" dla konkurencji. Zaskakująca decyzja Dziambora

M.Cz 14:02 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Artur Dziambor, poseł reprezentujący Pomorze i do niedawna twarz Konfederacji, pójdzie do wyborów w zaskakującym towarzystwie. Ma znaleźć się na listach Trzeciej Drogi. Doniesienia medialne się potwierdzają. Wystartuje z gdyńskiej listy do Sejmu.