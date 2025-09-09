"Tuskoidy" i "prostacki polityk". Znów ostro w programie Agnieszki Gozdyry

Cała sytuacja rozpoczęła się od wizyty Adama Bielana w Stanach Zjednoczonych. Podczas pobytu za oceanem Bielan stwierdził, że premier Donald Tusk jest „persona non grata” dla administracji Donalda Trumpa. Późniejsze doniesienia medialne sugerowały, że Bielan miał nawet zabiegać o to, by drzwi do Białego Domu zostały zamknięte przed Tuskiem i szefem MSZ Radosławem Sikorskim.

Zobacz: PILNE! Donald Tusk zamyka granicę! "Ze względu na bezpieczeństwo państwa"

W poniedziałkowym programie „Graffiti” Adam Bielan odniósł się do tych zarzutów, nazywając je absurdalnymi. – To są zarzuty absurdalne, płyną one ze strony takich »tuskoidów«, czyli zaciekłych, zakutych łbów typu Arłukowicz, zwolenników Tuska, którzy pójdą za nim w ogień i są w stanie powiedzieć w mediach dowolną bzdurę i się tego nie wstydzą – powiedział europoseł PiS.

Na reakcję Bartosza Arłukowicza nie trzeba było długo czekać. – Proszę mnie w tak przemiły wieczór, jak dzisiaj, nie zmuszać do komentowania prostackich tekstów prostackiego polityka - mówił w programie „Debata Gozdyry”.

Sprawdź: Rodeo na Śląsku oficjalnie odwołane! Jarosław Kaczyński nie mógł tego nie skomentować

Bartosz Arłukowicz poszedł jednak o krok dalej w swojej krytyce Adama Bielana. Ocenił, że prezydent Nawrocki, będąc na początku swojej kadencji, „korzysta z usług każdego, kto jest mu w stanie w jakikolwiek sposób pomóc”. Jednocześnie wyraził przekonanie, że Nawrocki „zorientuje się prędzej niż później, że jeśli będzie otaczał się tego typu postaciami jak Bielan, Bogucki, Andruszkiewicz, to daleko w dużej polityce nie zajedzie”.

Arłukowicz zasugerował również, że Adam Bielan będzie musiał wkrótce zmierzyć się z poważnymi problemami prawnymi. – Będę trzymał kciuki, żeby europoseł otrzymał we właściwej sprawie akt oskarżenia. Do tego pewnie jest jeszcze trochę czasu, ale myślę, że jego miejsce jest przed obliczem prokuratora. (...) Mam nadzieję, że minister sprawiedliwości dokona pełnych rozliczeń i doprowadzi do tego, żeby ci, którzy kradli, znaleźli się przed obliczem wymiaru sprawiedliwości – dodał polityk Platformy Obywatelskiej.

Galeria poniżej: Spotkanie Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim