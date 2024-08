Tusk "z nadzieją patrzy" na Trzaskowskiego. Campus Polska po raz czwarty

Tusk o Trzaskowskim oraz przyszłości

"Z nadzieją patrzę na Rafała Trzaskowskiego, z jeszcze większą - ze zrozumiałych względów - patrzę na was. Bo przyszłość - i to nie jest slogan - jest w waszych rękach" - podkreślił premier.

"Jesteście istotną częścią globalnej nadziei. Nie miejcie kompleksów, nie dajcie się wcisnąć w szufladkę takiego obskuranckiego myślenia, że ważne jest tylko to, co jest w promieniu 500 metrów" - powiedział Tusk, zwracając się do uczestników Campusu. "To wy jesteście przyszłością świata, nie tylko Polski i weźcie za to odpowiedzialność" - dodał.

"Ja swoją robotę będę starał się wykonać - to wam przyrzekam - możliwie szybko, możliwie najlepiej, trochę w roli sprzątacza" - powiedział Tusk.

Tusk: Campus spełnia istotną rolę

Gdyby nie Campus, to nie wiem, czy 15 października 2023 r. podnosilibyśmy swoje ręce do góry z radości, że demokracja znowu do Polski wraca - powiedział w piątek premier, szef PO Donald Tusk podczas wydarzenia otwierającego czwartą edycję Campus Polska Przyszłości. Szef rządu podczas wystąpienia nawiązywał do pierwszej edycji Campusu w roku 2021.

"Nawet nie macie pojęcia, jak wielką energię daliście komuś takiemu jak ja. Gdyby nie to pierwsze spotkanie, gdyby nie kolejny Campus, gdyby nie to, że spotykałem wielu z was później na tej swojej drodze, kiedy jeździłem po całej Polsce, to nie wiem, czy 15 października podnosilibyśmy swoje ręce do góry z radości, że demokracja znowu do Polski wraca" - podkreślił premier.

Dodał, że z jego punktu widzenia Campus był kluczowym momentem. "Miałem tremę, wcale nie byłem pewny, jak mnie przyjmiecie (...). ale wyjście dali mi tę śmiałość i odwagę i zobaczcie, że od tamtego momentu, tak krok po kroku, razem, spierając się, zgadzając, czasami narzekając, czasami sobie klaszcząc, ale w takim narastającym przekonaniem, szliśmy do przodu" - mówił.