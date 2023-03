Rafał Trzaskowski jednak kandydatem na premiera?! Cwany plan na PiS

Rafał Trzaskowski kandydatem na premiera? "To miałoby sens"

Niespełna dwa lata temu Donald Tusk wrócił do krajowej polityki. Były premier szybko odzyskał przywództwo w Platformie i wyprowadził tę partię na pozycję nr 1 w szeregach opozycji, kosztem Szymona Hołowni i jego Polski 2050. Kolejnym sukcesem Donalda Tuska miały być wybory parlamentarne, ale sondaże pokazują, że o sukces nie będzie łatwo. Stąd w PO nerwowe, na razie tylko, dyskusje, o zmianie, która przestawiłaby kampanię na nowe, szybsze tory. Wyborczą lokomotywą Platformy i kandydatem na premiera miałby zostać Rafał Trzaskowski. - To miałoby sens - mówi nam Marcin Święcicki (76 l.) z PO - Jeżeli kierownictwo partii, z Donaldem Tuskiem na czele, podejmie taką decyzję, to mogłaby pozytywnie wpłynąć na Platformą. Trzaskowski ma olbrzymi potencjał i kwalifikacje do kierowania rządem – dodaje były prezydent Warszawy.

Kik: Rafał Trzaskowski nadzieją, Donald Tusk mało wiarygodny

Podobnie widzi to politolog profesor Kazimierz Kik (76 l.) - Donald Tusk jest politykiem przeszłości, nie tyle z racji wieku, co doświadczenia, jest mało wiarygodny. Rafał Trzaskowski ciągle może być nadzieją Platformy – twierdzi ekspert. Tymczasem Julia Pitera (70 l.) zwraca uwagę na jedną, ale bardzo istotną słabość tego pomysłu. Twórca Campus Polska ciągle, jej zdaniem, myśli o zastąpieniu Andrzeja Dudy (51 l.), którego nie zdołał pokonać w wyborach prezydenckich. - Mam wrażenie, że Trzaskowskiemu znacznie bardziej odpowiadałoby wybory na prezydenta Polski niż bieżąca polityka partyjna. To nie jest jego temperament – zdradza nam bliska kiedyś współpracowniczka Donalda Tuska.

