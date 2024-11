Tusk przeszedł tajemniczy zabieg. Europoseł KO komentuje informacje o zdrowiu premiera

Andrzej Duda rozmawiał z Donaldem Trumpem! Wiadomo, co ustalili

Co się stało?!

Premier przeszedł planowany zabieg

Niezapowiedziana operacja szefa rządu zaskoczyła wszystkich. W niedzielę Kancelaria Premiera wydała w tej sprawie komunikat. – „Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że Premier Donald Tusk przeszedł planowy zabieg medyczny. Wróci do pełnienia obowiązków służbowych w najbliższą środę” – ogłoszono. Co ciekawe, tego samego dnia w instagramowym profilu Tuska pojawiło się jego zdjęcie z dorastającym wnukiem. – Dziesięć miesięcy temu chwaliłem się tu podobnym zdjęciem, na którym byłem wciąż ciut wyższy od mojego najstarszego wnuka. Dzisiaj Mikołaj nie pozostawił mi już żadnych złudzeń. Jestem dumny jak paw, nawet jeśli mina mówi co innego – napisał szef rządu.

Wymowne słowa Donalda Tuska w Święto Niepodległości. Co przekazał Polakom?

Szczerba: Tusk wybrał optymalną datę

Co się z nim działo w weekend i dlaczego zabieg odbył się teraz? - Premier Donald Tusk czuje się dobrze. Wszystko wskazuje na to, że w środę wraca do wykonywania swoich obowiązków – poinformował w Polsat News europoseł KO Michał Szczerba. – Premier sam podejmuje decyzje razem z lekarzami, którzy podjęli się dokonania tego zabiegu, który termin jest najlepszy i najwygodniejszy (…) Wybrał taką datę, jaka była optymalna – dodał polityk PO. Nikt jednak nie zdradza szczegółów zabiegu i natury problemów zdrowotnych Donalda Tuska i sucha informacja przekazana przez CIR jest na razie jedyną, jaką dysponujemy.

Marsz Niepodległości w Warszawie. Tłum nie mieści się do metra Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.