Tusk przedstawił nową drużynę. Ekspert nie ma wątpliwości: "Idzie na wojnę z PiS"

Rozliczenia poprzedników pójdą teraz pełną parą

Z nowych twarzy w drużynie Tuska znalazł się sędzia Waldemar Żurek (55 l.), Wojciech Balczun (55 l.), czy Jakub Rutnicki (47 l.). Do MSWiA wraca Marcin Kierwiński (49 l.), co zdaniem premiera, jest symbolicznym ruchem, podobnie jak zmiana w resorcie sprawiedliwości. - Niech nikt nie myśli, że zrezygnowałem, czy koalicja zrezygnowała z przywracania ładu moralnego w polskiej polityce, sprawiedliwości, odpowiedzialności i rozliczalności poprzedniej władzy i przestrzegania i egzekucji prawa. Nie będzie świętych krów! – zapowiedział Tusk.

Eksperci nie mają wątpliwości, że Żurek na czele resortu sprawiedliwości to początek ostrej ofensywy KO pod kątem rozliczeń PiS. - Ewidentnie Tusk idzie na wojnę z PiS. Rozliczenia poprzedników pójdą teraz pełną parą i do tego został powołany pan Żurek. To będzie wojna na całego. Nowy minister sprawiedliwości będzie znacznie skuteczniejszy niż Adam Bodnar, który był profesorem, któremu może nie wypadało iść mocno w rozliczenia... - komentuje nam prof. Kazimierz Kik, politolog.

Premier Tusk zapowiada koniec konfliktów w koalicji

Premier Donald Tusk dużo mówił również wczoraj o bezpieczeństwie i gospodarce, która zarządzana będzie przez superresort Andrzeja Domańskiego (44 l.). Wieszczył też koniec koalicyjnych sporów. - Koniec konfliktów w koalicji 15 Października. Tu także trzeba zaprowadzić porządek. Podjąłem się misji nie po to, by połowę czasu marnować na przepychanki – oświadczył premier podczas prezentacji zrekonstruowanego rządu. Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim odbędzie się zaprzysiężenie nowych ministrów.

PORANNY RING - Bogucki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.