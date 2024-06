Tusk pochwalił Dudę! "Ja jestem bardzo usatysfakcjonowany"

Donald Tusk i Andrzej Duda oficjalnie stali się przedstawicielami władzy 13 grudnia w 2023 roku. To właśnie wtedy powołano nowy koalicyjny rząd, a polityk z Gdańska został premierem po raz trzeci. Od tamtej pory obaj panowie nie szczędzili sobie ostrych słów krytyki i złośliwości, ale czasem, w sprawach najwyższej wagi, potrafili się porozumieć. Tak było choćby podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych, gdzie Donald Tusk i Andrzej spotkali się w Białym Domu z Joe Bidenem. Teraz przyszła kolej na bardzo miłe słowa ze strony premiera w kierunku prezydenta. Szef rządu ocenił bardzo pozytywnie wizytę Andrzeja Dudy w Chinach i poinformował, że przekazał głowie państwa rekomendacje rządu.

- Bardzo doceniam wysiłki, i to mówię serio teraz, pana prezydenta Dudy w Chinach, tym bardziej, że umówiliśmy się, myśmy wysłali bardzo takie szczegółowe rekomendacje dla prezydenta Dudy przed wizytą w Chinach, co z naszego punktu widzenia, rządu i co jest w interesie Polski i pan prezydent tam rzeczywiście robił wszystko, żeby do naszych chińskich partnerów dotarły informacje, czego Polska oczekuje, np. jeśli chodzi o możliwy wpływ Chin na zachowanie się Białorusi - powiedział Donald Tusk podczas konferencji prasowej.

- Ja jestem bardzo usatysfakcjonowany działaniami pana prezydenta Dudy i też uważam, że lepiej mieć z takim państwem jak Chiny jak najlepsze relacje, a nie jak najgorsze - stwierdził premier.

