Tusk nabija się ze słów Dudy. Wymowny wpis

Andrzej Duda w poniedziałek, 27 maja, odwiedził województwo wielkopolskie. Prezydent spotkał się z mieszkańcami Konina, gdzie mówił o inwestycjach oraz o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak przyznał, bardzo mu zależy na tym, by nasz kraj się rozwijał. - Jeżeli będziemy się rozwijali i będziemy coraz zamożniejsi, to coraz więcej ludzi nie tylko będzie chciało korzystać z transportu lotniczego, ale proszę państwa, będzie miało swoje samoloty - ocenił prezydent Andrzej Duda. Słowa prezydenta bardzo szybko obiegły sieć, a wielu internautów nie potrafiło ukryć rozbawienia z tej wypowiedzi. Słowa Andrzeja Dudy postawił skomentować również premier Donald Tusk, który odniósł się do wszystkiego na platformie X. - Pan Prezydent dodaje skrzydeł" I to ile! - napisał szef rządu.

Pan Prezydent dodaje skrzydeł. I to ile!— Donald Tusk (@donaldtusk) May 28, 2024

Ten wpis skłonił z kolei do komentarza Marcina Mastalerka, współpracownika Andrzeja Dudy. - Panu premierowi Donaldowi Tuskowi właśnie tych skrzydeł zabrakło w 2020 r. I chyba nie tylko tego. Teraz znów okazał się cykorem. #cykor2025 - napisał na X Mastalerek.

Panu premierowi @donaldtusk właśnie tych skrzydeł zabrakło w 2020 r. I chyba nie tylko tego. Teraz znów okazał się cykorem. #cykor2025 pic.twitter.com/jPGsOMzyqp— Marcin Mastalerek (@MMastalerek) May 28, 2024

