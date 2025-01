Urlop regeneracyjny co 7 lat? Piotr Szumlewicz ma pomysł, który pokochają pracownicy!

Podczas wygłoszonego przemówienia Musk przekonywał, że Niemcy "za bardzo skupiają się na przeszłych winach". "Powinniśmy zostawić to za sobą. Dzieci nie powinny odczuwać winy z powodu grzechów swoich ojców, a nawet swoich dziadków" - mówił Musk. Dodał, że "bardzo ważne jest, aby ludzie w Niemczech byli dumni z bycia Niemcami".

Po wystąpieniu Muska, liderka AfD i kandydatka partii na kanclerza Alice Weidel powiedziała: "Ludzie, słyszeliście to? Amerykanie znów czynią swój kraj wielkim i my znów czynimy nasz kraj wielkim. Make Germany great again!" - relacjonuje portal dziennika "Bild".

Do wypowiedzi Muska i liderki AfD odniósł się premier Donald Tusk na platformie X.

"Słowa, które usłyszeliśmy od głównych aktorów wiecu AfD o +Wielkich Niemczech+ i +konieczności zapomnienia o niemieckiej winie za zbrodnie nazistowskie+, brzmiały aż nazbyt znajomo i złowieszczo. Zwłaszcza na kilka godzin przed rocznicą wyzwolenia Auschwitz" - podkreślił.

W poniedziałek przypada 80. rocznica wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. 27 stycznia co roku obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Potępienie Muska ze strony niemieckich mediów

Takie poglądy, tuż przed rocznicą wyzwolenia Auschwitz, napawają mnie lękiem – pisze na portalu dziennika "Die Welt" Mathias Doepfner, prezes koncernu Axel Springer SE.

Doepfner przypomina w komentarzu, że swoje poglądy Musk wygłosił dwa dni przed rocznicą wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz, w którym „około miliona Żydów zostało zamordowanych i unicestwionych na skalę przemysłową”.

Doepfner przypomniał, że AfD jest partią, której najbardziej prominentny przedstawiciel Alexander Gauland twierdzi, iż „Hitler i naziści byli jedynie epizodem”.

