Express Biedrzyckiej

Dariusz Joński: Nie chcę żeby Putin czy Musk decydowali o tym, kto zostanie polskim prezydentem

Dariusz Joński, który w środę był gościem w programie "Express Biedrzyckiej" odniósł się do wystąpienia Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim. Polityk Koalicji Obywatelskiej odniósł się również do objęcia władzy przez Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. - Po tym co wydarzyło się w USA Unia powinna pokazać absolutną jedność - ocenił Dariusz Joński.