Tusk chce Ziobrą odwrócić uwagę od tego? "U wielu Polaków to będzie katastrofa"

Niemcy otwarcie krytykują Donalda Tuska. Mało tego! Porównują go do PiS!

to może go zaboleć

Zbigniew Ziobro w rozmowie odniósł się do zarzutów dotyczących wydatkowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. - Niech hipokryci i cynicy z PO nie udają, że sami nie wykorzystywali wielkich kwot na inwestycje, by w czasie kampanii chwalić się tym przed wyborcami. A jeśli to nielegalne, jak dziś próbują twierdzić, to Państwowa Komisja Wyborcza powinna im odebrać środki - ocenił. Lider Suwerennej Polski stwierdził, że środki z Funduszu Sprawiedliwości otrzymywały samorządy, a najczęstszymi beneficjentami byli przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego. Były minister sprawiedliwości podkreślił, że działalność Funduszu Sprawiedliwości miała charakter stały i nie była ograniczona do kampanii wyborczych, jak sugerują politycy Platformy.

Skąd więc ataki na niego, jego partię i ludzi z nim związanych (jak Michał Woś, czy Marcin Romanowski)? - ⁠Wie pan, dlaczego list pojawił się właśnie 1 lipca? Nielegalny wyciek materiałów prokuratorskich, próby wezwania mnie na komisję śledczą mimo świadomości mojej choroby i zwolnienia lekarskiego, które mają od dawna w Sejmie, nie są przypadkiem. Rządząca koalicja 13 grudnia chciała "przykryć" informację, że właśnie od tego dnia decyzją rządu Tuska wzrastają ceny prądu o 30 proc. i gazu o 20 proc. Tak wysokie ceny energii wywołają skok inflacji i zubożenie społeczeństwa. U wielu Polaków to będzie katastrofa dla domowych finansów - ocenił stanowczo.

Ziobro zakończył wywiad ostrzegawczym tonem dla tych, którzy pomagają Donaldowi Tuskowi realizować jego cele zemsty politycznej, twierdząc, że "kiedyś" przyjdzie czas, kiedy Tusk będzie chciał umyć ręce i zrzucić odpowiedzialność na nich.

