Tusk chce pozbawić Kierwińskiego kolejnej funkcji?! Piorunujące doniesienia! Szok, kto jest w tle

Ostatnio doszło do zmian w rządzie Donalda Tuska. Z funkcją ministra spraw wewnętrznych i administracji pożegnał się Marcin Kierwiński. Polityk odszedł, ponieważ startuje w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jego następcą w resorcie został Tomasz Siemoniak. Jednak teraz pojawiły się kolejne informacje dotyczące Kierwińskiego. Jak donosi "Wprost" Tusk ma kolejne plany wobec Kierwińskiego. Redakcja informuje, że Marcin Kierwiński już niebawem może stracić wszystkie partyjne wpływy. Po tym jak przestał być szefem MSWiA, zdaniem rozmówców "Wprost", przestanie pełnić funkcję sekretarza generalnego i szefa warszawskiej Platformy. Według informatora "Wprost", premier Donald Tusk nie tylko uważał, że pozycja Kierwińskiego za bardzo urosła w partii, ale również, że nie radzi sobie na funkcji szefa MSWiA. - Kierwiński jest pozamiatany. Człowieka już nie ma w polskiej polityce – twierdzi rozmówca tygodnika i dodaje, że start byłego szefa MSWiA do europarlamentu został wymuszony przez premiera.

Z doniesień "Wprost" wynika, że miejsce Kierwińskiego jako szefa warszawskiej Platformy Obywatelskiej może zająć Aleksandra Gajewska, obecnie wiceministra w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kim jest Aleksandra Gajewska? Co o niej wiadomo?

Aleksandra Gajewska to jednak z najbardziej znanych polityczek młodszego pokolenia. Zasiada w Sejmie już drugą kadencję i jest posłanką z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Gajewska działa w polityce od lat. Była działaczką Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” i Platformy Obywatelskiej, a także została wybrana na wiceprzewodniczącą PO w Warszawie. W 2010 po raz pierwszy została wybrana do Rady m.st. Warszawy. Cieszyła się uznaniem wyborców, bo zdobywała wprost rekordowe wyniki w wyborach do rady miasta. Co wart wspomnieć, także w zeszłorocznych wyborach do Sejmu uzyskała świetny wynik, na Gajewską zagłosowało 49 428 osób. Prywatnie Aleksandra Gajewska jest związana ze znanym dziennikarzem TVN Maciejem Cnotą, z którym ma syna. Jej mama jest żoną słynnego polskiego aktora i ulubieńca widzów seriali TVP, czyli Piotra Polka!

