Trzaskowski zmiażdżył u Olejnik kandydata PiS w wyborach. Zobacz, co powiedział

Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami, zatem emocje politycznych rywali zaczynają buzować! Rywalem Rafała Trzaskowskiego o fotel prezydenta Warszawy ma być były wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński z PiS. - W Warszawie nie wiadomo, kto rządzi. Może wiceprezydenci, może jacyś dyrektorzy jakichś departamentów, ale nie ma tej głowy, która powinna codziennie wydawać polecenia i decydować o kierunkach rozwoju miasta - powiedział Tobiasz Bocheński, komentując rządy w stolicy Rafała Trzaskowskiego.

''Rządy Trzaskowskiego rozczarowujące!''

- Trzeba człowieka, trzeba kogoś, kto to weźmie na siebie, kto podejmie się tak piekielnie trudnego, nie ma co tutaj ukrywać, zadania. Otóż mamy kogoś takiego – mówił o Bocheńskim prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Lepszego kandydata nie ma i długo nie będzie – oznajmił.

Poniżej w Galerii Tobiasz Bocheński wraz z żoną.

Suchej nitki na Bocheńskim nie zostawia jego rywal Rafał Trzaskowski, który pokusił się o komentarz pod jego adresem w programie Moniki Olejnik „Kropka nad i”. – Ja wszystkich traktuję bardzo poważnie, każdego kontrkandydata, więc na pewno również Tobiasza Bocheńskiego. Oczywiście ubolewałem kiedy on był wojewodą, że nie był urzędnikiem państwowym, że się tak nie zachowywał. Wojewoda to urzędnik państwowy, a nie polityk. Tylko, że on był po prostu zagończykiem partyjnym, ale widać szykował się do tej funkcji – skomentował Rafał Trzaskowski.