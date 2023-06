Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Trela: Kaczyński z Mentzenem to bardzo niebezpieczne połączenie

We wtorek 27 czerwca gościem "Expressu Biedrzyckiej" był Tomasz Terla, który mocno punktował władzę i odnosił się do tego, czy PiS może wejść we współpracę z Konfederacją: - Mentzen to ukryta opcja "kaczyńska". Kaczynski z Mentzenem to bardzo niebezpieczne połączenie - ocenił. Obejrzyjcie całą rozmowę.