Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

To pogrąży PiS w wyborach? Michał Kolanko wytknął im błąd w kampanii

Gościem „Expressu Biedrzyckiej. Wybory 2023” był dziennikarz „Rzeczpospolitej” Michał Kolanko, który został zapytany o wpływ incydentu z policyjnym śmigłowcem Black Hawk, którego naprawa wyniesie 3 mln zł. - To problem w kampanii dla PiS-u. To też ilustracja sytuacji, w której jest asymetria, wykorzystywanie środków publicznych w celach politycznych, odbija się czkawką w PiS-ie. Widać w tych tłumaczenie, że narracyjnie to duży problem, bo uderza w narrację o bezpieczeństwie, którą PiS próbuje w centrum swojej kampanijnej opowieści – stwierdził.