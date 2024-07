To on będzie następcą Andrzeja Dudy? Paweł Jabłoński komentuje

Wybory prezydenckie 2025 wiele zmienią na polskiej scenie politycznej. Szczególną ciekawość wzbudza kandydat PiS-u i to, czy uda mu się powtórzyć dwa sukcesy Andrzeja Dudy. Jak na razie jednak nie wiadomo, na kogo postawi partia. Kilka pytań na ten temat usłyszał Paweł Jabłoński.

- Ten proces cały czas trwa i zbliża się do końca. Jesteśmy w takiej fazie, że jeszcze zbyt wcześnie, żeby mówić o nazwisku kandydata, ale spokojnie, myślę, że parę tygodni minie i ta informacja zostanie przedstawiona - mówił polityk w rozmowie z Wirtualną Polską.

Dopytywany, czy nazwisko kandydata poznamy jeszcze w te wakacje czy już po nich, nie mógł udzielić stanowczej odpowiedzi.

- To nie ode mnie zależy, nasze kierownictwo polityczne, nasz komitet polityczny będzie w tej sprawie podejmował decyzje także co do tego, kiedy to nazwisko zostanie ogłoszone - stwierdził Paweł Jabłoński.

Został także zapytany, czy na liście ewentualnych kandydatów znajduje się poseł PiS i był wojewoda zachodniopomorskiego Zbigniew Bogucki.

- Proszę mnie zwolnić z recenzowania czy z wypowiadania się na ten temat. Mam też dużo pytań na ten temat, czytam też dużo medialnych informacji. Ja sam nie jestem członkiem tego komitetu, tego gremium, które podejmuje tę decyzję, więc moja wiedza w tej sprawie nie jest pełna. Mogę powiedzieć o Zbigniewie Boguckim, że to jest świetny poseł, były wojewoda, również świetny prawnik i świetnie się sprawdza jako funkcjonariusz publiczny, którym dzisiaj jest i na pewno mogę o nim mówić w samych superlatywach - skwitował Paweł Jabłoński.

