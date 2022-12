Terlecki odznaczony. Docenił go Wołodymyr Zełenski. Polityk pęka z dumy

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Terlecki odznaczony przez prezydenta Ukrainy

Wielki zaszczyt spotkał Ryszarda Terleckiego, który otrzymał nagrodę w postaci orderu „Za Zasługi”, który jest odznaczeniem przyznawanym przez prezydenta Ukrainy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii, nauki, technologii, kultury, wojskowości i w innych sferach aktywności publicznej. Order występuję w trzech stopniach. Na Twitterze Sejmu RP możemy przeczytać: - Wicemarszałek Sejmu @RyszardTerlecki odznaczony Orderem II Stopnia za Zasługi. W imieniu prezydenta Ukrainy @ZelenskyyUa order wręczył przewodniczący ukraińskiego parlamentu @r_stefanchuk( pisownia oryginalna przyp. red.)" - czytamy na Twitterze. Do zamieszczonego wpisu zostały dodane dwa zdjęcia, na których widać jak Ryszard Terlecki pęka z dumy i cieszy się chwilą. W końcu odznaczenie postaci orderu „Za Zasługi” to wyraz wielkiego szacunku i uznania w stosunku do wicemarszałka Ryszarda Terleckiego.

🇵🇱🇺🇦Wicemarszałek Sejmu @RyszardTerlecki odznaczony Orderem II Stopnia za Zasługi. W imieniu prezydenta Ukrainy @ZelenskyyUa order wręczył przewodniczący ukraińskiego parlamentu @r_stefanchuk . pic.twitter.com/LyF85uXP0C— Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) December 8, 2022

