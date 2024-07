Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tego PiS nie spodziewał się po Donaldzie Tusku?! Miażdżąca opinia

Gośćmi "Expressu Biedrzyckiej" byli dziennikarze Dominika Długosz i Tomasz Żółciak, którzy omówili bieżące wydarzenia w polityce. - PiS po prostu kompletnie nie doceniło Donalda Tuska. Oni absolutnie są zaskoczeni tym, ze Donald Tusk to nie jest ten sam gość, który wyjechał w 2014 roku. Ba, oni są zaskoczeni, ze to nie jest ten sam gość, który przyszedł do władzy w 2007 roku - mówiła Dominika Długosz. Całą rozmowę można zobaczyć w naszym wideo.