Tego nikt się nie spodziewał! Duda ostro podsumował Kaczyńskiego i Tuska. Pokazał im miejsce w szeregu?

Andrzej Duda zgodził się na wyjątkowo długą rozmowę z dziennikarzami, podczas której wypowiadał się na wiele tematów, w tym Trybunału Konstytucyjnego czy skazanych polityków PiS, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika czy nawet o swojej rodzinie. Nie zabrakło także tematu Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Prezydent wyjątkowo ostro podsumował obu polityków.

- Mamy dwóch dzisiaj takich bardzo poważnych wiekiem i stażem i pozycją panów na scenie politycznej w Polsce. Jednym z nich jest pan były premier, prezes Jarosław Kaczyński, a drugim jest obecny premier i były premier pan Donald Tusk. To są liderzy dwóch wielkich ugrupowań, którzy od wielu na polskiej scenie politycznej toczą bardzo zażarty spór – zaczął swoją wypowiedź.

Następnie Andrzej Duda opisał, jak widzi ich funkcjonowanie w swoich partiach. Wystawił im surową ocenę.

- Ci panowie stoją na czele dwóch dużych partii, nawet obozów. To jest władza jednoosobowa w obu przypadkach. Ci panowie są panami życia i śmierci tych ugrupowań, ponieważ mają w swoim ręku listy wyborcze, którymi układają swoją partię, każdy z nich. Ich polecenia, właściwie wszystkie, są wykonywane i można śmiało powiedzieć, że w partiach to władza wręcz autorytarna, dyktatorska. Nie lubią, jak ktokolwiek im się sprzeciwia – powiedział.

Na koniec prezydent wypomniał politykom, że obaj przegrali wybory prezydenckie, które on sam dwukrotnie wygrał. Czyżby chciał im w ten sposób pokazać miejsce w szeregu?

- Obaj panowie swego czasu ubiegali się o urząd prezydenta. Obu panom się to nie udało. Ja ubiegałem się o urząd prezydenta dwukrotnie i za każdym razem zakończyło się to moim zwycięstwem. Jestem drugą kadencję prezydent RP – stwierdził Andrzej Duda.

Robert Mazurek dopytywał, czy zdaniem Dudy Kaczyński i Tusk go lubią. Odpowiedź prezydenta pewnie zaskoczyła widzów Kanału Zero! Prezydent RP powiedział, że w tej sytuacji, w której głowa państwa samodzielnie podejmuje najważniejsze decyzje, raczej ani Jarosław Kaczyński, ani Donald Tusk go nie lubią.

