Tarczyński poszedł na skargę do Trumpa. Jest ostra odpowiedź Sikorskiego

Materiał na biurku Trumpa

Nie ulega wątpliwości, że Dominik Tarczyński posiada dobre kontakty w środowisku Republikanów, a nawet w dość bliskim otoczeniu Donalda Trumpa. Eurodeputowany PiS stał tuż, jak się okazało, zwycięzcą wyborów prezydenckich na jednym z jego ostatnich wieców. Teraz chce wykorzystać swoje kontakty przeciwko politycznej konkurencji spod znaku Koalicji Obywatelskiej. Podjął już nawet pierwsze działania. - Donald Trump jest świadomy, co pisała na jego temat żona Radosława Sikorskiego, co mówili o nim polscy politycy, w tym Donald Tusk. Mogę ujawnić, że sztab Donalda Trumpa otrzymał wszystkie materiały z negatywnymi wypowiedziami na jego temat - pochwalił się europoseł w rozmowie z portalem wpolityce.pl.

Sikorski: lizusostwo i donosicielstwo

Działania Dominika Tarczyński skomentował Radosław Sikorski. - Cały świat, niezależnie od sympatii, układa sobie stosunki z nowym prezydentem USA. Ale lizusostwo i donosicielstwo niektórych polskich polityków to przesada - napisał minister spraw zagranicznych. Głos w tej sprawie zabrał również szef MON. - Sugerowanie przez opozycję zmiany rządu w Polsce pod wpływem wyborów w USA oraz donoszenie do sojuszników to kompletny absurd. O kształcie rządu w Polsce decydują tylko i wyłącznie Polki i Polacy - uważa Władysław Kosiniak Kamysz.

