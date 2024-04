Takiego lokalu wyborczego może zazdrościć cała Polska! Wyjątkowe miejsce w Czerwonaku [ZDJĘCIA]

W Czerwonaku lokal wyborczy mieści się w lokalnym GOK. Pracownicy miejsca zawsze starają się postawić na oryginalny wystrój miejsca. W tym roku postawiono na scenerię rodem z biblioteki, a ściany ozdobiono kartkami książek. Ale nie tylko! Bo w lokalu u sufitu zawieszono rower oklejony kartkami, złożono też papierowe ptaki. Jest tam też "książkowe" krzesło i wiszące litery oraz wielkie książki. Wszystko po to, by umilić wyborcom głosowanie. Jak przekazała pomysłodawczyni wyborczych ozdób, wszystko powstało z materiałów przeznaczonych do recyklingu: -

- Z biblioteki otrzymaliśmy dużo książek, które miały trafić do utylizacji. Kartkami okleiliśmy znaczącą część elementów znajdujących się w lokalu. Wchodzący mają wrażenie monochromatyczności wnętrza - to wszystko ma kolor starej książki, szarego papieru. Z papieru mamy też żyrandole. Ptaki origami płyną wraz z opowieścią książki - powiedziała autorka pomysłu, pracownica GOK Joanna Synowiec w rozmowie z Polsat News. I jak dodała wymyślając wystrój, cel zawsze jest jeden: - Tworzymy świat, który jest poza polityką. Staramy się, by był on piękny, opowiadający pewne historie - przyznała. Co ciekawe miejsce jest popularne i zaglądają do niego także osoby, które akurat w tym lokalu nie głosują.

ZDJĘCIA ZE WSPONIANEGO LOKALU ZOBACZYCIE W GALERII ZDJĘĆ NIŻEJ: