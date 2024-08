Te pojazdy wojskowe zobaczymy na defiladzie 2024. "Wielki pokaz siły i jedności"

Co zdecyduje Kaczyński?

To nie był zwykły pogrzeb. Pochowana z honorami państwowymi i przy dźwiękach ulubionej muzyki. Jak wyglądało ostatnie pożegnanie Małgorzaty Ostrowskiej?

Krab, Rosomak, Leopard i Żmija

Defilada odbędzie się o godz. 14 na Wisłostradzie. Weźmie w niej udział ponad 2500 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP. Będzie obecnych również ok. 100 żołnierzy z wojsk sojuszniczych: z USA, Wielkiej Brytanii i Rumunii. Zobaczymy 220 jednostek sprzętu, w tym: koreański czołg K2 Czarna Pantera, armatohaubicę KRAB, amerykański czołg M1A1 Abrams, sprawdzoną w wojnie na Ukrainie wyrzutnię HIMARS i zestaw rakietowy MAŁA NAREW. Nad Wisłostradą przeleci również ponad 20 statków powietrznych, w tym myśliwce F-16 i dwa myśliwce F-35. Atrakcji więc nie zabraknie!

Ważny apel prezydenta. Chodzi o Święto Wojska Polskiego

Pełna lista pojazdów, które zobaczymy w Warszawie:

K2 Czarna Pantera – koreański czołg nowej generacji

KRAB - samobieżna 155 mm armatohaubica produkowana w Polsce

KLESZCZ – wóz rozpoznawczy

RAK - moździerz samobieżny kalibru 120 mm

K9 Thunder – koreańska haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym

ROSOMAK – kołowy transporter opancerzony krajowej produkcji

M1A1 Abrams – czołg zmodyfikowany na potrzeby Wojska Polskiego

HIMARS – wyrzutnia rakietowa

ŻMIJA – lekki pojazd wykorzystywany przez żołnierzy pododdziałów rozpoznawczych

System PATRIOT – zestaw obrony powietrznej średniego zasięgu

System MAŁA NAREW – przeciwlotniczy zestaw rakietowy do zwalczania zagrożeń na niedużych wysokościach

BWP Borsuk – polski bojowy wóz piechoty

BAOBAB-K – zautomatyzowany polski pojazd minowania narzutowego

BLACK HAWK – śmigłowiec wielozadaniowy, wykorzystywany do transportu i wsparcia pola walki

FA-50 FIGHTING EAGLE – lekki samolot bojowy

F16 – myśliwiec wielozadaniowy - F-35 – najnowszy myśliwiec zakupiony dla polskiego wojska

Szef MON: modernizujemy armię

- To będzie wielki pokaz siły, jedności, wyraźny sygnał dla nas wszystkich, że modernizujemy armię. To będzie też wyraz współpracy sojuszniczej. Bądźmy zatem wszyscy tego dnia z polskimi żołnierzami i pokażmy wdzięczność dla ich służby – mówi nam minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. - W defiladzie weźmie udział 2,5 tys żołnierzy, będzie też szwadron kawalerii, będzie eurokorpus i będą wojska sojusznicze. To będzie wielka defilada w tym wielkim dla wojska polskiego tygodniu. Serdecznie zapraszam wszystkich Polaków na defiladę! – podsumowuje Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jacek Ozdoba VOD Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.