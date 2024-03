Takie emerytury mają Tusk i Kaczyński. Zwykli seniorzy o takich pieniądzach mogą tylko pomarzyć

Skromna podwyżka dla zwykłego seniora...

Na waloryzację rent i emerytów od dawna czeka wielu seniorów, zwłaszcza osób, które mają niewielkie świadczenia i trudno im przeżyć do kolejnej wypłaty z ZUS. Wskaźnik tegorocznej waloryzacji świadczeń wynosi 12,12 proc. Oznacza to, że najniższa emerytura gwarantowana (obecnie 1588,48 zł brutto) wzrośnie do 1781 zł. Jeśli ktoś dostaje zaś 2500 zł brutto, jego emerytura wzrośnie od marca do 2803 zł brutto.

...znacznie wyższa dla polityków

Emerytury dostają liderzy największych ugrupowań politycznych w naszym kraju. Z szacunków „Super Expressu” wynika, że prezes PiS Jarosław Kaczyński otrzymywał przez ostatnie 12 miesięcy ok. 9200 zł brutto. Przy tak wysokim świadczeniu polityk zauważy 1100 zł podwyżki. Jego przeciwnik polityczny, szef rządu i przewodniczący PO Donald Tusk dostaje prawdopodobnie świadczenie wysokości ok. 5000 zł brutto. Policzyliśmy, że po waloryzacji wzrośnie ono do 5606 zł.

Emerytura plus wysoka pensja

Obaj politycy, oczywiście oprócz wysokich emerytur, dostają pieniądze za swoją pracę. Wynagrodzenie premiera wraz z dodatkiem stażowym, wynosi ok. 24 tys. zł. Tusk dodatkowo otrzymuje 5417 euro (23 300 zł) emerytury z Parlamentu Europejskiego i skromną emeryturę belgijską (1515 euro rocznie). Z kolei Jarosław Kaczyński dostaje co najmniej 12 tys. zł brutto uposażenia i 4 tys. diety poselskiej. Jego przychody z Sejmu mogą być wyższe, gdyż według raportu NIK, przeciętne uposażenie (wraz z dodatkami) to ok. 15 tys. zł. ABR

