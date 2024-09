Tak wyglądają naprawy po powodzi. Minister zabrał głos

- Budowa skupia się przede wszystkim na przeprawie tymczasowej. Wspólnie z wojskiem zamierzamy założyć tam tymczasowy drogowy most składany, to jest dosyć szybka inwestycja. To, co najgorsze, to było oczyszczenie dna rzeki, wyciągnięcie tych elementów, które zostały zmiecione przez falę powodziową tymczasowego mostu, ale także mostu, którego zamierzaliśmy tam na stałe wybudować. Przypominam, tam trwała budowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - mówił Dariusz Klimaczak z Ministerstwa Infrastruktury.