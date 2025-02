Tak wygląda grób Jana Olszewskiego. Okazały pomnik [ZDJĘCIA]

Były premier Jan Olszewski zmarł 7 lutego w 2019 roku. Jego pogrzeb miał charakter państwowy, w jego ostatnim pożegnaniu wzięli udział najważniejsi przedstawiciele władzy, w tym prezydent Andrzej Duda. - Proszę spoczywać w pokoju Panie premierze, proszę patrzeć z satysfakcją na tę Polskę, którą Pan zostawia - sprawioną także swoją ręką. Wierzymy w to i będziemy czynili wszystko, żeby nadal rozwijała się tak, jak Pan to sobie wymarzył, bo my też wszyscy takiej Polski chcemy i obiecujemy, że będziemy jej służyć - mówił Andrzej Duda. - Dziękujemy za Pana piękną służbę dla Rzeczypospolitej i dla nas - tej Rzeczpospolitej obywateli. Dziękujemy Panu za wszystkie Pańskie słowa, dziękujemy za rady - zawsze mądre i płynące z wiedzy oraz doświadczenia, zawsze wyważone, zawsze propolskie, zawsze propaństwowe, zawsze takie, o których można mówić, że służą Rzeczypospolitej, tak jak ten, który je wyrażał - mówił Andrzej Duda.

Pogrzeb Jana Olszewskiego

Jan Olszewski został pochowany na Powązkach Wojskowych, w Alei Zasłużonych. Po roku od śmierci były premier doczekał się pomnika - widać na nim sylwetkę polityka wraz z mapą Polski. - To było niesamowite wyzwanie zrobić pomnik dla człowieka tak wielkiego formatu, jakim był Jan Olszewski. Byłem wielce zaszczycony, że przypadło to mnie. I nie było to łatwe zadanie, ale sądzę, że podołałem. Prace trwały kilka miesięcy, został on wykonany z brązu - mówił w rozmowie z "Super Expressem" Jan Kuraciński, artysta, który stworzył pomnik.

Jan Olszewski był premierem w latach 1991-1992, był także posłem na Sejm, a w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego pełnił funkcję doradcy głowy państwa. Dwukrotnie - w 1995 i 2000 roku startował na prezydenta, w drugim przypadku zrezygnował kilka dni przed oficjalnym głosowaniem.

