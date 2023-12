Tak Tusk przejmie władzę. Znamy już konkretne terminy!

Epoka rządów PiS dobiegnie końca w poniedziałek po godzinie 15. Wtedy, już po wygłoszeniu expose przez premiera Mateusza Morawieckiego, Sejm będzie głosował nad udzieleniem wotum zaufania dla jego gabinetu. Szanse na utrzymanie władzy są więcej niż skromne. Dlatego już kilka godzin później ręce w geście tryumfu będzie mógł zapewne wznieść Donald Tusk. Na 20 planowane jest głosowanie, a poprzedzi je dyskusja nad wyborem przez Sejm nowego premiera. Koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy dysponuje 248 mandatami. - Jak tylko upadnie rząd Morawieckiego rozpocznie się kolejny proces. Ten będzie już bardzo profesjonalny, wszystko jest dopięte na ostatni guzik. - mówi Cezary Grabarczyk z PO. Polityk, wchodzący w skład pierwszego rządu Donalda Tuska w 2007 roku wspomina. - Był bardzo odpowiedzialnym premierem, kochającym Polskę. Szef musi wymagać i on też wymagał, ale współpraca układała się bardzo dobrze – mówi Grabarczyk. Nowy premier ma we wtorek przedstawić swój gabinet i program rządu. Tzw. drugi krok, przewidziany przez konstytucję, nigdy jeszcze nie był stosowany. - Żaden premier nie był wybierany w ten sposób. Przepisy nawet nie mówią tu o expose. Gdyby bezpośrednio stosować konstytucję wystarczyłby wniosek zgłaszający nowego Prezesa Rady Ministrów, przedstawienie przez kandydata składu rządu i potem jedno głosowanie – wyjaśnia nam politolog dr Olgierd Annusewicz (46 l.). Domknięciem procedury będzie zaprzysiężenie nowej ekipy w pałacu prezydenckim. - Jeśli Donald Tusk zostanie wybrany przez Sejm na premiera, to prezydent przyjmie ślubowanie i dojdzie do zaprzysiężenia rządu – mówił "Wirtualnej Polsce" szef gabinetu Andrzeja Dudy (51 l.) Marcin Mastalerek (39 l.).

