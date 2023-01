Tak się układa w małżeństwie Olgi Semeniuk i Piotra Patkowskiego. Wystarczyly dwa miesiace

Parze zakochanych wiceministrów nie można odmówić pracowitości. Od razu po ślubie 26 listopada 2022 roku wrócili do pracy i nie mieli zbyt wiele czasu, by wybrać się na upragniony miesiąc miodowy. Ten dopiero się odbędzie. - Planujemy jeszcze naszą podróż w przyszłości, w Polsce, na pewno nie za granicą - mówi nam Piotr Patkowski. Do tej pory para wybrała się na weekend do Zakopanego, gdzie kibicowali polskim skoczkom narciarskim, walczących w zawodach pucharu świata. Nie zabrakło też romantycznych chwil. - Były długie spacery i pyszne jedzenie – mówił nam polityk PiS. Określił też wycieczkę jako pierwszy etap podróży poślubnej. Mimo wielu obowiązków zakochani świetnie się czują w roli męża i żony, a wszystko układa się u nich pomyślnie. - Miłość u nas kwitnie, małżeństwo nam bardzo służy. Wszystko jest ok w naszym małżeństwie – zdradził nam Piotr Patkowski. Oboje zresztą wiedzą, ze praca w ministerstwach jest bardzo czasochłonna, w końcu poznali się jeszcze w czasach swojej pracy w Kancelarii Premiera. - Najpierw byłem doradcą w gabinecie politycznym premiera, a później pracowałem w Centrum Analiz Strategicznych w KPRM. Olga z kolei była wtedy najbliższą współpracowniczką ministra Michała Dworczyka – wspominał Patkowski w rozmowie z „SE”.

