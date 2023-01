Tak Rydzyk zarabia na Dniu Babci i Dziadka. Niesamowite

Tadeusz Rydzyk jest bez wątpienia jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Część osób go uwielbia, inni niekoniecznie, jednak mało kto potrafi przejść koło niego obojętnie. Redemptorysta jednak zdaje się nie przejmować krytyką i robi swoje. Nie inaczej jest w przypadku jego fundacji Lux Veritatis, która stworzyła specjalną zakładkę z okazji Dnia Babci i Dziadka, czyli prezenty idealne dla seniora. Co znajduje się w ofercie? Najdroższą pozycją jest pakiet 21 płyt z pielgrzymkami Jana Pawła II, do których dodano etykietę „Promocja”. Za ten zestaw trzeba zapłacić 324 zł. Inną dość kosztowną rzeczą jest książka „Ojciec Pio. Życie pełne modlitwy, cierpienia i miłości” za 149 zł. W takiej samej cenie jest także telefon komórkowy Maxcom MM 730 z dużymi klawiszami. Co ciekawe, w ofercie znajduje się także zamponia, czyli instrument muzyczny wywodzący się z Peru za 39,90 zł. Ponadto sklep w ofercie dla seniora ma także liczne różańce, medaliki czy płyty z muzyką biesiadną. Można znaleźć także bezalkoholową nalewkę z bursztynu, magnesy z błogosławieństwem oraz duży wybór książek, w tym o polskiej masonerii, ziołach czy Wołodymirze Zełenskim.

