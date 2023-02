Radosław Sikorski się tłumaczy

W odpowiedzi na oskarżenia o niejasne źródła dochodów Radosław Sikorski oświadczył w mediach społecznościowych: "pragnę zaznaczyć, że moja działalność pozaparlamentarna jest wymieniona w moim oświadczeniu majątkowym złożonym w Parlamencie Europejskim oraz — bardziej szczegółowo — w polskim parlamencie, w którym wyraźnie zaznaczam moją rolę jako członka Rady Doradczej Sir Bani Yas Forum. Cały dochód z prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej pod nazwą »Sikorski Global« jest opodatkowany w Polsce". Sprawdziliśmy. Oto co wynika z aktualnego oświadczenia majątkowego Radosława Sikorskiego, jakie złożył w 2021 r.

Radosław Sikorski majątek: pałac w Chobielinie za 6 milionów, złoto i antyki

Radosław Sikorski jest właścicielem posiadłości o powierzchni 800 metrów. To zabytkowy pałac w Chobielinie (woj. kujawsko-pomorskie) wart 6 milionów złotych. Jak doprecyzowuje w uzupełnieniu oświadczenia majątkowego złożonym w sejmie w czerwcu ubiegłego roku, majątek składa się z zabytkowego dworu oraz leśniczówki i lamusa, a także ogrodu, stawu i gruntów ornych - w sumie to 13 ha. A to nie koniec listy nieruchomości należących do polityka. Ma też mieszkanie o powierzchni 133 mkw. również warte 6 milionów złotych. Jest to własność hipoteczna. Jak zadeklarował, w ostatniej dekadzie kupił także od gminy działki przylegające do granicy jego posiadłości wokół dworu. Brak tu jednak szczegółowych informacji, ile są warte i jaką mają powierzchnię. Polityk PO deklaruje, że posiada oszczędności w czterech walutach. To ok. 268 tys. złotych, ok. 186 tys. dolarów, ok. 65 tys. funtów i ok. 103 tys. euro. Zapobiegliwie myśli także o zabezpieczeniu sobie godnej emerytury poza polskim systemem ubezpieczeń społecznych. Ma dwa konta emerytalne w USA na łączną kwotę ok. 213 tys. dolarów. Uczestniczy również w brytyjskim planie emerytalnym, z którego przysługuje mu ok. 90 tys. funtów.

Na czym zarabia Sikorski Global?

Radosławowi Sikorskiemu nieobce są też inwestycje na giełdzie. Jak podaje w oświadczeniu, ma 16 tys. 411 akcji amerykańskiej spółki Silvair INC, która tworzy oprogramowanie dla rozwiązań z zakresu internetu rzeczy. Jest ona notowana na warszawskiej giełdzie - aktualnie wartość jednej akcji to 5 zł. Były minister spraw zagranicznych prowadzi też działalność gospodarczą o nazwie "Radosław Sikorski Sikorski Global". Z tego tytułu osiągnął 743,578 tysięcy zł przychodu, z czego 408, 840 tysięcy zł stanowi dochód. To właśnie część tej kwoty - dokładnie 100 tysięcy złotych - stanowi wypłata od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Emiratów Arabskich, jakie otrzymał z tytułu zasiadania w Radzie Doradczej bliskowschodniej konferencji Sir Bani Yas Forum, o czym teraz tak głośno w europejskich i polskich mediach. Radosław Sikorski jako poseł do Parlamentu Europejskiego zarobił 108, 970 tysięcy euro brutto. Jak deklaruje, czerpie także korzyści z czynszów za grunt i nieruchomości, pisanie felietonów i artykułów oraz w ramach honorariów za wykłady uniwersyteckie i komercyjne w ramach swojej działalności gospodarczej. Tu brak jednak konkretnych kwot. W oświadczeniu majątkowym figuruje też punkt "doradztwo rozliczane w ramach działalności gospodarczej", jednak bez podania szczegółów komu i za ile doradza.

Radosław Sikorski nie ma kredytów

Sikorski jest też posiadaczem kilku pojazdów. To Range Rover Sport z 2019 r., motocykl MW-650 z koszem, rocznik 1978 oraz ciągnik John Deere z 2015 roku. Wśród mienia ruchomego wartego powyżej 10 tysięcy złotych polityk PO wymienia bez podania żadnych szczegółów: monety, meble, antyki, rzeźby, portrety i obrazy starych i współczesnych mistrzów oraz kolekcję książek, a także 500 gram kruszców. Jak deklaruje, nie jest obciążony żadnymi kredytami ani pożyczkami o wartości powyżej 10 tysięcy złotych.

