Tak PiS szykuje się do kampanii wyborczej. Opozycja bez szans?

Kampania wyborcza to zawsze intensywny czas dla większości polityków wszystkich frakcji. Mają wtedy okazję zaprezentować swój program i pokazać się od jak najlepszej strony przed wyborcami. W tym roku zapowiada się szczególnie ostra rywalizacja między PiS-em, który będzie chciał utrzymać władzę, a opozycją, która od dawna utrzymuje, że obecny rząd nie powinien dostawać kolejnej szansy do rządzenia państwem.

Partia Jarosława Kaczyńskiego ma się jeszcze szykować do intensywnej kampanii. - Otwarciem ma być konwencja programowa partii na przełomie sierpnia i września. Program jest w ostatniej fazie pisania, czegoś, co – jak nam się wydaje – jest zwarte, odnosi się do wszystkich dziedzin życia. Merytorycznie jest to praca zbiorowa, oparta też na kontakcie ze społeczeństwem – mówił Jarosław Kaczyński w Polskim Radiu.

Z kolei „Gazeta Wyborcza” dotarła do informacji od jednego z ważnych polityków PiS, który zdradził co nieco na temat planów partii. - Nie będziemy już więcej kukłą z amerykańskich urodzin dla dzieci, że gdy ją uderzasz, wyskakują cukierki. Donald Tusk z każdej rzeczy robi wielką sprawę, że nie damy rady, teraz jest czas rozliczeń – mówił.

Czy to oznacza, że opozycja zostanie bez szans w starciu z PiS? Jak widać na poważne ruchy trzeba będzie poczekać najpewniej do września.

Oni byli kiedyś posłami w PO i w PiS. Poznajesz ich? 13/15 to marzenie! Pytanie 1 z 15 Oni byli kiedyś posłami w PO i w PiS. Poznajesz ich? Kto jest na zdjęciu: Janusz Palikot Edward Siarka Andrzej Olechowski Dalej