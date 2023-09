Tak partie walczą o 10 mln emerytów. Prześwietliliśmy propozycje programowe wszystkich partii

Jak partie zabiegają o głosy seniorów?

Decyzją rządu seniorzy 65 plus dostają większość leków za darmo, a na konta emerytów wpływają właśnie świadczenia z tytułu czternastej emerytury. Jak inne partie zabiegają o głosy seniorów? KO obiecuje emerytury bez podatku, Trzecia Droga poprawi dostęp do lekarzy, a Lewica wprowadzi rentę wdowią. A Konfederacja? Chce zabrać dodatki!

Puste obietnice

PiS zrealizowało swoje obietnice wyborcze przed wyborami. Opozycja nie chce licytować się z rządem na wyższe trzynastki czy czternastki. KO oferuje więc korzyść dla wszystkich – wyższą kwotę wolną od podatku. Z pomysłu cieszy się Stanisław Szostek (62 l.) z Kolonii Żelków (woj. Mazowieckie). – Seniorzy nie zapłacą podatku od emerytury – mówi nasz rozmówca. Trzecia Droga skupia się na poprawie dostępu do służby zdrowia. – Czy to nie pusta obietnica? – obawia się Elżbieta Nowicka (67 l.) z woj. mazursko-warmińskiego. Najwięcej pomysłów na poprawę losu seniorów ma zaś Lewica, a jej sztandarowy pomysł to renta wdowia. Projekt ustawy jest od wiosny w Sejmie i czeka… na wygraną przez Lewicę wyborów!

Na kogo głosować w wyborach 2023? Przegląd programów politycznych partii w pigułce

Stanisław Szostek (62 l.), właściciel firmy z Kolonii Żelków (woj. mazowieckie):

- Jako przyszły emeryt uważam, że ważna jest obietnica wzrostu kwoty wolnej od podatku z 30 tys. do 60 tys. złotych – większość emerytów nie zapłaci wtedy podatku od emerytury. Niezły jest pomysł „babciowego”, bo pozwala na powrót na rynek pracy młodych kobiet wychowujących dzieci. Emeryci powinni mieć waloryzowane świadczenia, tak by wyrównywały wzrost cen. Rolą państwa ma być wspieranie ludzi, którzy chcą dłużej pracować, a także wspieranie przedsiębiorców, którzy ich zatrudniają. Tego mi dziś brakuje, a przecież tylko rozwój firm może dać pieniądze na programy społeczne.

Elżbieta Nowicka (67 l.) z woj. mazursko-warmińskiego:

- Podoba mi się obietnica poprawy dostępu do lekarzy. Ale czy to nie jest pusta obietnica? Wszyscy o tym mówią, a nikomu nie udało się skrócić kolejek do specjalistów. Rządzący mówili o rencie wdowiej, ale zapał im wygasł. Może inna ekipa zrealizuje ten ważny temat. Świadczenie pielęgnacyjne dla wszystkich emerytów to świetny pomysł, ale czy znajdą się na to pieniądze? Popieram pomysł, by z emerytury nie odciągać podatków, bo są one przecież w większości bardzo niskie, ledwie pozwalające na przeżycie. Dobrze, że są trzynastki i czternastki, ale to nie rekompensuje drożyzny, dobrym rozwiązaniem byłaby druga waloryzacja emerytur w roku.

Marzena Sienicka (60 l.) z Siedlec

- Dla mnie w programach wyborczych bardzo ważną obietnicą jest ułatwienie dostępu do lekarzy, a także lepsza opieka nad niepełnosprawnymi. To bardzo istotne, by państwo wreszcie zadbało o najbardziej potrzebujących, doświadczonych przez los i choroby, o tych którzy sami sobie nie poradzą. Niewiele osób stać przecież na prywatne leczenie, nie mówiąc już o opłacaniu codziennej rehabilitacji. W tym kontekście uważam, że dla setek tysięcy emerytów dużą ulgą będą darmowe leki. Oby tylko znalazły się na ich liście najbardziej potrzebne lekarstwa. Dotąd tak nie zawsze było.

PiS

Czternastka co roku

Darmowe leki dla osób 65 plus

Wysoka waloryzacja emerytur

KO

Wdowie emerytury - wdowa lub wdowiec, poza swoją emeryturą będą mogli dostawać 25 albo 50 proc. emerytury małżonka

„Babciowe” – 1500 zł dla matek, które wrócą do pracy, a nowe świadczenie mogą dać np. babci za opiekę nad dzieckiem

Lewica

Renta wdowia - wdowa zachowa swoje świadczenie i powiększy je o 50 proc. renty rodzinnej (emerytury po małżonku) lub będzie dostawała emeryturę po małżonku i 50 proc. swojego świadczenia - Druga waloryzacja emerytur w roku

Wszystkie leki za 5 zł

Łatwiejszy dostęp do lekarzy

Świadczenie pielęgnacyjne dla wszystkich emerytów (dziś jest dla osób 75 plus) - Wzrost kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tys. zł (większość emerytur będzie bez podatku)

Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL)

Zwolnienie zarobków emerytów ze składki rentowej

Osoby, które będą pracować długo i zaczekają z przejściem na emeryturę, dostaną później zaległe trzynastki

Poprawa dostępu do lekarzy

Budowa domów seniora w mniejszych miejscowościach

Rolnicy nie będą musieli rezygnować z gospodarstwa, aby dostać wcześniejszą emeryturę

Konfederacja

Koniec z trzynastą i czternastą emeryturą. Każdy dostanie świadczenie, na jakie zapracował

Wieczorny Express - Budka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.