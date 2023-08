Tak kurator oświaty uczciła Powstanie Warszawskie. W sieci zawrzało

Polski ambasador wezwany do ukraińskiego ministerstwa. O co chodzi?

Barbara Nowak, jak i wiele innych osób, 1 sierpnia postanowiła oddać cześć uczestnikom Powstania Warszawskiego. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że kurator oświaty postanowiła przy okazji wbić szpilę w opozycję.

- Powstanie Warszawskie wybuchło, bo Polacy w 1944 ukochali wolność nade wszystko. Dziś wielu reprezentantów RP wprasza się w niewolę. Za srebrniki judaszowe zamieniają wolność w niewolę ideologiczną, ekonomiczną. Odrzucają tradycję, rozum i wartości cywilizacji chrześcijańskiej – napisała w poście na Twitterze.

Jak się okazało, dla wielu osób takie zestawienie okazało się niestosowne, czemu jasno dali wyraz w komentarzach. W sieci pod postem rozpętała się prawdziwa burza.

„Napisałabym, że to pani odrzuciła rozum, ale byłoby chyba w tych okolicznościach przyrody niewykonalne”;

„Nie wycieraj dobie twarzy pamięcią o powstańcach. Ci którzy jeszcze żyją jasno mówią, że to co się dzieje w Polsce teraz, to prosta droga do państwa autorytarnego. Nie o to walczyli powstańcy. Wy wszystko musicie zniszczyć w tym kraju bo inaczej nie potraficie”;

„W imieniu mojego dziadka powstańca uprzejmie proszę dać sobie spokój z traktowaniem ofiary moich bliskich do swoich politykierskich twittów. Zamiast pisać bzdety, proszę pójść na cmentarz i w ciszy i zadumie uczcić pamięć Bohaterów” – czytamy.

