i Autor: Marcin Gadomski/SUPER EXPRESS, ART SERVICE Donald Tusk, Jarosław Kaczyński

Jarosław Kaczyński oddaje władzę po 8 latach

Tak Donald Tusk przejmie władzę w Polsce. Przedstawiamy scenariusz minuta po minucie

Osiem lat po tym, jak premierem została Beata Szydło, PiS traci władzę. Donald Tusk nie musiał wygrać wyborów, ale musiał czekać niemal dwa miesiące na to, by stanąć na czele rządu. Wszystkie formalności dokonają się do środy, 13 grudnia. Kluczowa jednak będzie decyzja Sejmu, która zapadnie w poniedziałek, 11 grudnia wieczorem. Ujawniamy, jak Donald Tusk przejmie władzę w Polsce.