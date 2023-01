Tak balował Mateusz Morawiecki! Przywitał Nowy Rok z żoną Iwoną

Premier Morawiecki spędził sylwester z ukochaną żoną

Za nami sylwester, który Polacy świętowali na domówkach, miejskich placach i wielkich balach. Tak politycy ruszyli do zabawy. Jak co roku noworoczne życzenia i sylwestrowe zdjęcie wrzucił do sieci prezydent Andrzej Duda. Wraz z żoną Agatą Dudą przekazał Polakom najlepsze życzenia: Wraz z Agatą życzymy Państwu Szczęśliwego Nowego 2023 Roku! Niech będzie lepszy niż 2022! Niech przyniesie pokój i ukojenie! Niech oddali finansowe i gospodarcze zagrożenia! Niech uwolni od trosk o domowy budżet! Niech będzie pełen szczęścia i pomyślności dla nas wszystkich! 🥂🍾 - napisał na Twitterze prezydent. Jednak nie tylko on przesłał noworoczne pozdrowienia. Zrobił to także premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zrobił to nieco inaczej, bo umieścił na Facebooku bardzo krótkie życzenia: - Najlepszego w 2023 🙏. Do krótkiego wpisu dodał piękne zdjęcie z żoną Iwoną. Para zapozowała przy choince. Widać, że była w sylwestrowych nastrojach, być może na chwilę przed wyjściem na bal. Skąd taki wniosek? Otóż na zdjęciu widać, że na stoliku leży wyjściowa torebeczka pani premierowej. Z pewnością premier i jego małżonka mieli wspaniałą zabawę!