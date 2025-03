Tajemnicze więzi i broń nuklearna. Jak wyglądają relacje Polski i Korei Północnej?

Nowe otwarcie granic i polscy vlogerzy w Korei Północnej

Po pięciu latach izolacji spowodowanej pandemią COVID-19, Korea Północna na krótko otworzyła swoje granice dla zagranicznych turystów na początku 2025 roku. Wśród odwiedzających znalazło się trzech polskich influencerów: Wojciech Przeździecki, znany jako "ojWojtek", Piotr Pająk z kanału "Podróże Wojownika" oraz Piotr Bratosiewicz. Każdy z nich dołączył do innej grupy wycieczkowej, aby na własne oczy zobaczyć życie w najbardziej zamkniętym kraju świata. Ich relacje i nagrania z podróży wzbudziły duże zainteresowanie w mediach społecznościowych, ukazując Koreę Północną z innej perspektywy niż ta znana z zachodnich doniesień. W związku z tym temat KRLD wrócił na tapet w Polsce, a ludzie ponownie zaczęli interesować się tym tajemniczym krajem.

Zaledwie kilka dni po ich przyjeździe, władze Korei Północnej niespodziewanie ponownie zamknęły granice dla zagranicznych turystów. Tłumaczyli decyzję obawami związanymi z nowymi zagrożeniami zdrowotnymi. Ale czy naprawdę tak jest? A może wciąż panicznie starą się chronić dobrej reputacji o swoim kraju, oraz ustroju w nim panującym?

Propaganda w Korei Północnej – rzeczywistość czy fikcja?

Korea Północna jest jednym z najbardziej zamkniętych i kontrolowanych państw świata, gdzie propaganda odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu władzy dynastii Kimów. Państwowe media prezentują kraj jako potęgę militarną, gospodarczą i społeczną. Jednocześnie demonizują Zachód, przedstawiając go jako źródło wszelkiego zła. Przede wszystkim dziwna relacja występuje ze Stanami Zjednoczonymi.

Obywatele Korei Północnej nie mają dostępu do internetu, ale mają dostęp do intranetu, czyli wewnętrznej sieci - aby nie mieć kontaktu z innymi krajami. Nie mają też dostępu do zagranicznych mediów, a wszelkie wiadomości są ściśle filtrowane przez aparat państwowy. Wszystkie publikacje prasowe, filmy i programy telewizyjne podkreślają chwałę przywódcy i jego rzekome osiągnięcia, przedstawiając go jako niemal boską postać.

Turystom odwiedzającym KRLD prezentuje się wyreżyserowaną wersję rzeczywistości. Wybrane obiekty, idealnie przygotowane ulice i „przypadkowo” spotkanych mieszkańców, którzy chwalą reżim. Vlogerzy, którzy odwiedzili kraj, również podkreślali, że mogli filmować jedynie to, na co pozwalali im przewodnicy. Nawet wizyta w szkole była wyreżyserowana, a uczniowie odpowiadali w ten sam sposób na pytania. Tak naprawdę nikt nie wie do końca, jak wygląda tam życie. Jedynie za sprawą tajnych kamer, czy relacji uciekinierów, możemy mieć rys sytuacji panującej w KRLD.

Polska i Korea Północna po 1989 roku

Po upadku komunizmu Polska skierowała się ku Zachodowi, podczas gdy Korea Północna pogłębiała swoją izolację. Mimo to Warszawa nie zerwała stosunków dyplomatycznych. PPo ewakuacji personelu w grudniu 2020 roku, spowodowanej pandemią COVID-19, działalność polskiej ambasady w Pjongjangu została zawieszona. Przez kilka lat placówka pozostawała nieaktywna, jednak w listopadzie 2024 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło proces jej reaktywacji. Obecnie ambasada funkcjonuje w tymczasowej siedzibie, a jej pracami kieruje chargé d’affaires ad interim. Trwają intensywne działania mające na celu przywrócenie pełnej operacyjności placówki i wznowienie jej aktywności dyplomatycznej. Obecnie, spośród państw zachodnich, jedynie Szwecja wznowiła działalność swojej ambasady w Korei Północnej we wrześniu 2024 roku. Polska, utrzymująca stosunki dyplomatyczne z KRLD od 1948 roku, odgrywała w przeszłości istotną rolę w procesie stabilizacji sytuacji bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim. Jako członek Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych, powołanej na mocy Koreańskiego Układu Rozjemczego z 27 lipca 1953 roku, Polska od lat angażuje się w działania na rzecz utrzymania dialogu i relacji zarówno z Koreą Północną, jak i Koreą Południową.

Jednak w 2023 roku działalność ambasady Korei Północnej w Polsce została zakończona. Ambasada KRLD w Warszawie funkcjonowała od 1984 roku, mieściła się przy ulicy Bobrowieckiej i była jedną z największych północnokoreańskich placówek dyplomatycznych w Europie. Jej zamknięcie było częścią szerszego trendu redukcji obecności dyplomatycznej Korei Północnej na świecie. Wynikało to z pogłębiających się problemów finansowych reżimu Kimów, międzynarodowych sankcji oraz pandemii COVID-19, która znacząco ograniczyła zdolność KRLD do utrzymywania zagranicznych misji.

Czy Polska ma interesy w Korei Północnej?

Współcześnie relacje Polski z Koreą Północną praktycznie nie istnieją i są ograniczone do dyplomatycznego minimum. Polska ambasada w Pjongjangu pełniła głównie funkcje konsularne i monitorowała sytuację w kraju.

Polska nie ma bezpośrednich interesów gospodarczych w Korei Północnej. Utrzymanie stosunków dyplomatycznych może mieć znaczenie w przyszłości, jeśli Pjongjang zdecyduje się na otwarcie wobec świata. Wówczas Polska mogłaby wykorzystać swoje doświadczenie transformacji ustrojowej i odegrać rolę doradczą.

Czy Polska może być mediatorem między Koreą Północną a Zachodem?

Jako jeden z nielicznych krajów UE utrzymujących ambasadę w Pjongjangu, Polska mogłaby pełnić rolę mediatora w dialogu między Koreą Północną a Zachodem. Jednak silne powiązania Warszawy z NATO i Unią Europejską sprawiają, że takie zaangażowanie jest mało prawdopodobne.

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego dziękuje koreańskim partnerom i dolnośląskim przedsiębiorcom