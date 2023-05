Narada przy Nowogrodzkiej

Tajemnicze spotkanie ścisłego kierownictwa PiS. Mają problem z Lex Tusk?

brg 11:17

Kierownictwo rządu na rozmowach u prezesa. Mimo, że formalnie to premier i wiceszefowie rządu pełnią najwyższe stanowiska w państwie, nikt nie ma wątpliwości, że postacią numer jeden w obozie Zjednoczonej Prawicy jest Jarosław Kaczyński. To w jego gabinecie zameldowali się we wtorkowej wieczór premier i jego dwóch zastępców.