Tajemnicza postać w cieniu Lecha Wałęsy. O kogo chodzi?

Kulisy Belwederu z początku lat 90. wciąż budzą wiele pytań. Dominika Długosz w swojej książce „Tajemnice pałacu prezydenckiego” przywołuje obraz Wachowskiego jako człowieka, u którego whisky lała się strumieniami. Jego tryb życia i sposób zarządzania prezydenckim otoczeniem bywały dalekie od standardów politycznej etykiety. Jak twierdzi autorka, w pewnym momencie Lech Wałęsa miał dość i postawił Wachowskiemu ultimatum.

To jednak nie koniec tajemnic. Gdy do Pałacu Prezydenckiego wprowadziła się ekipa Aleksandra Kwaśniewskiego, dokonano niecodziennego odkrycia. Jeden ze współpracowników nowego prezydenta w rozmowie z Newsweekiem ujawnił, że odnaleziono „bardzo dziwny pokój”, którego przeznaczenie nie było jasne. Co znajdowało się za zamkniętymi drzwiami? Tego nikt do dziś nie wyjaśnił.

Wachowski – szara eminencja czy polityczny spryciarz?

Paweł Rabiej, współautor książki „Kim pan jest, panie Wachowski?” z 1993 roku, w rozmowie z Dominiką Długosz przyznaje, że Wachowski był nie tylko wszechmocnym doradcą Wałęsy, ale i człowiekiem, który potrafił doskonale wykorzystać swoją pozycję. – Z jednej strony był szarą eminencją, a z drugiej zwykłym cwaniakiem, który przykleił się do Wałęsy i na tym zarobił – mówi Rabiej. Dodaje też, że Wachowski potrafił skutecznie lawirować między politycznymi burzami, zawsze wiedząc, z kim trzymać i kiedy się wycofać.

W latach 90. Belweder był nie tylko centrum życia politycznego, ale też miejscem, gdzie zapadały kluczowe decyzje o kształcie młodej polskiej demokracji. Wałęsa, który wywalczył sobie kontrolę nad resortami siłowymi, faktycznie rządził państwem, mogąc decydować o obsadzie stanowisk w wojsku i MSW. Wachowski był w tym układzie postacią równie nieodzowną, co nieprzewidywalną.

Po zmianie władzy w 1995 roku Wachowski zniknął z pierwszego planu, a jego wpływy zaczęły słabnąć. Pozostały jednak pytania bez odpowiedzi – kim naprawdę był najbliższy współpracownik Lecha Wałęsy? Jakie decyzje podejmował zza kulis? I co tak naprawdę znaleziono w owianym tajemnicą pokoju w Pałacu Prezydenckim?

Historia Wachowskiego to nie tylko opowieść o politycznych intrygach, ale też o władzy, która w latach 90. miała zupełnie inny charakter niż dziś. Jedno jest pewne – tamten okres polskiej polityki wciąż kryje wiele sekretów, a Wachowski pozostaje jedną z najbardziej enigmatycznych postaci III RP.

