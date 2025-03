Szymon I Groźny. Marszałek Sejmu sypie finansowe kary. Po kieszeni dostało już kilkunastu posłów

Zapłacili za przepychanki ze strażą

Lista ukaranych posłów liczy aż dwanaście nazwisk głównie z powodu próby wejścia do Sejmu Mariusza Kamińskiego (60 l.) i Macieja Wasika (56 l.), których mandaty wygasił marszałek Szymon Hołownia. Aż siedmiu posłów PiS uczestniczących w przepychankach ze Strażą Marszałkowską zostało pozbawionych diet (4000 złotych) z trzech miesięcy. Wniosek marszałka w tej sprawie poparło Prezydium Sejmu. Grzegorz Braun za użycie gaśnicy do gaszenia chanukowych świec stracił aż sześć diet i pół pensji przez trzy miesiące, czyli łącznie koło 45 tysięcy złotych. Polityk Konfederacji przeniósł się jednak do Parlamentu Europejskiego, a tam podobne kwoty nie robią już wielkiego wrażenia. Jedną dietę stracili z kolei Jacek Ozdoba, Janusz Kowalski i Paweł Rychlik.

Nie ma kar finansowych dla posłów koalicji

Na liście ukaranych znalazło się tylko jedno nazwisko polityka obozu rządzącego, to Magdalena Filiks (47 l.). Posłanka KO nie odczuła jednak tego w swoim portfelu. Bo ukarana ja jedynie zwróceniem uwagi za to, że nie złożyła w wymaganym terminie oświadczenia majątkowego.

