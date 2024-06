Szymon Hołownia szczerze o obietnicach wyborczych Trzeciej Drogi. Wbił szpilę w Tuska

Ogródkom w centrach miast grozi betonoza! Działkowcy: nie pozwolimy na to!

Sensacyjny kandydat PiS na prezydenta!? To jego chcą politycy od Ziobry

kto to taki?

Szymon Hołownia przekonywał wyborców do oddania głosu na Trzecią Drogę, obiecując między innymi przekazanie 6 proc. PKB na edukację, żłobek w każdej gminie czy więcej mieszkań na wynajem dla młodych ludzi. Po kilku miesiącach od objęcia władzy przez koalicję 15 października został zapytany, czy jest dumny z tego, co do tej pory udało się zrealizować z obietnic wyborczych.

- Nie udało się wdrożyć jeszcze wielu rzeczy, więc za wcześnie, by mówić o dumie, ale wiele się już udało, to chociażby podwyżki pensji dla urzędników, nauczycieli, pracowników socjalnych, uruchomienie środków z KPO, w tym na żłobki, wyłączenie części najcenniejszych lasów z wycinki i dużo więcej, natomiast chcę być uczciwy - mówił w rozmowie z "Faktem".

Marszałek Sejmu przy okazji zrobił przytyk w kierunku Donalda Tuska, który mówił w kampanii wyborczej o zrealizowaniu 100 konkretów w 100 dni, z czego był surowo rozliczany zwłaszcza przez obecną opozycję.

- My się nie umawialiśmy na 100 rzeczy na 100 dni. Kiedy tworzyliśmy z PSL-em Trzecią Drogę, choć się różnimy, chcieliśmy być koalicją od załatwiania spraw ważnych dla ludzi. I umówiliśmy się, na 12 rzeczy na całe 4 lata. Teraz chcemy jedna po drugiej te rzeczy realizować. Z tego będzie nas można rozliczać. Będziemy bardzo mocno pracować nad kwestiami związanymi z budownictwem socjalnym. Będziemy bardzo mocno stawiać temat składki zdrowotnej. Mamy bardzo konkretne rzeczy dotyczące zielonej energii, żeby się wreszcie zaczęła ludziom opłacać - powiedział Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050 został także zapytany o kwestię budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Warto przypomnieć, że początkowo polityk nie popierał tego pomysłu.

- Przyznaję, nie doceniliśmy. Miałem w sprawie CPK bardzo jednoznaczne zdanie oparte przede wszystkim na tym, jak projekt CPK był realizowany. Dziś wiem, że Polska potrzebuje takiego lotniska, bo jest potężną gospodarką w Unii Europejskiej. Wysłuchaliśmy też ludzi, którzy chcą mieć poczucie, że jako naród możemy coś zbudować, wokół czegoś się zjednoczyć. Bo my jesteśmy superfajnym narodem. Tylko bardzo rzadko mamy okazję się o tym przekonać - skwitował.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Szymon Hołownia:

Szymona Hołownia - ile wiecie o nowym marszałku Sejmu? [QUIZ] Pytanie 1 z 12 Gdzie urodził się Szymon Hołownia? W Białymstoku W Warszawie W Lublinie Dalej