Szymon Hołownia proponuje: Trzeba dać 16-latkom prawo do udziału w wyborach

Szymon Hołownia udał się w czwartek (10.08) do Białegostoku. W swoim rodzinnym mieście spotkał się z wyborcami. W czasie wystąpienia Hołownia zwrócił uwagę na to, że prawo do głosowania powinno pozwalać na branie udział w wyborach nastolatko, a konkretnie szesnastolatkom. - Trzeba dać 16-latkom prawo do udziału w wyborach, bo jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. To seniorzy układają dzisiaj na dużo dłużej życie młodym, którzy nie mogą się w tej sprawie nawet wypowiedzieć, a będą żyli z tymi decyzjami. Na tym polega sprawiedliwość międzypokoleniowa - ocenił Hołownia.

W Polsce prawo do udziału w głosowaniu w wyborach mają osoby, które ukończyły 18 lat. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jak wiemy w niedzielę 15 października 2023 roku. Z przeprowadzonego niedawno raportu "Debiutanci '23" wynika, że najmłodsi głosujący najczęściej wskazują, że popierają Konfederację, którą w raporcie wskazało 31 proc. osób. Następnie wskazywano najczęściej: KO (15 proc.), Lewicę (13 proc.). Trzecią Drogę (6 proc.), PiS (5 proc.) i Porozumienie (1 proc.)

