Goszcząca w Polsat News Beata Szydło zabrała głos na temat Donalda Tuska w tym o organizowanym we wtorek 4 czerwca wiecu. Zapytana o wiec Tuska Szydło w ostrych słowach zrecenzowała całe wydarzenia przeciwstawiając temu kampanię swojego środowiska: - Prowadzimy konsekwentnie naszą kampanię wyborczą, jej główną osią są spotkania z wyborcami (...) Natomiast Donald Tusk próbuje zrobić spektakularne show, ale w moim przekonaniu nie istotne jest to, co on pokaże, tylko to, co robi i co mówi.

Beata Szydło ostro o Donaldzie Tusku! "Tusk nie potrafi się powstrzymać"

Była premier została też zapytana o komentarze, które Donald Tusk umieścił w sieci odnosząc się do doniesień mediów na temat zamówień z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w czasach rządów PiS. Premier Tusk skomentował to tak: - Na agregatach dla Ukrainy też musieli zarobić! Zadaniem Prokuratora Generalnego będzie sprawdzenie wszystkich przypadków “kradzieży zgodnej z procedurami”. Ten rosyjski patent stosowany przez PiS na wielką skalę nie będzie w Polsce patentem na bezkarność.

Była szefowa rządy Beata Szydło ostro zrecenzowała Donalda Tuska, a przede wszystkim jego internetowe wpisy: - Donald Tusk kompromituje funkcję premiera RP - i dodała, że: - Tusk nie potrafi się powstrzymać, by różnego rodzaju głupie wpisy umieszczać na Twitterze i robić sensacyjki nawet wczesnym rankiem, żeby tylko zogniskować opinię publiczną na sobie.

