Szrot ujawnił kulisy rozmów prezydenta z opozycją. Mówił o błędach

Paweł Szrot odniósł się do konsultacji z przedstawicielami wszystkich ugrupowań, jakie dostały się do Sejmu. W poniedziałek 23 października Andrzej Duda rozmawiał z przedstawicielami PiS i KO, a we worek 24 października przyjął delegacje Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. Były szef gabinetu prezydenta opowiedział o kulisach rozmów głowy państwa z opozycją.

- Jest takie wrażenie, że obecna opozycja bardzo się starała, by w czasie konsultacji nie popełnić żadnego błędu PR-owego i też, by nie popełnić żadnego błędu, który mógłby jej utrudnić wzajemne rozmowy, relacje i ustalenia – ocenił w rozmowie z TVP.

Jak mówił Paweł Szrot, prezydent pytał reprezentantów o najważniejsze kwestie: czy mają większość sejmową, kogo proponują na nowego premiera i o program.

- O tych, w których jest najważniejsza kontynuacja, czyli kwestia bezpieczeństwa, obronności, polityki zagranicznej, też sprawy gospodarcze, programy społeczne, te wszystkie rzeczy, na które prezydent w swoim programie, w swojej agendzie politycznej zwraca uwagę – mówił.

