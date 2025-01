Szokujący pomysł posłanki KO Klaudii Jachiry. Koniec dni wolnych w katolickie święta!

To będą ostatnie takie ferie zimowe. Ministerstwo szykuje zmiany

Świętujcie kiedy chcecie!

Szokujący postulat posłanka KO wygłosiła w święto Trzech Króli w internetowym nagraniu, narzekając na „bezsensowny dzień”. - Mi na szczęście nikt nie zabrania pracować, więc ja po prostu spędziłam (6 stycznia) jak taki zwyczajny przedsejmowy poniedziałek – oznajmiła Klaudia Jachira i zachęciła do dyskusji, czy wolne od pracy powinny być tylko święta państwowe. - Reszta – 10 wolnych dni byłyby do wyboru – stwierdziła Jachira. Pomysł miałby być korzystny dla gospodarki, bo część sklepów będzie otwarta podczas świąt religijnych.

Ekspertka: Wszystkie błędy rządu będą obciążać Trzaskowskiego

Jeśli chcemy naprawdę świeckiego państwa, to pora na dyskusję, czy potrzebujemy odgórnie narzuconych wolnych świąt katolickich.Wolne od pracy powinny być tylko święta państwowe: 1, 3 maja, 4 czerwca i 11 listopada, a reszta - 10 wolnych dni byłyby do wyboru. pic.twitter.com/0L2cxz9gJX— Klaudia Jachira (@JachiraKlaudia) January 6, 2025

Co polityk wie o prawdziwej pracy?

Pomysł zaskakujący, bo rewolucyjny, a proponuje go osoba, która się nie przepracowuje. Posłowie muszą być w Sejmie podczas posiedzeń (pięć - sześć dni w miesiącu), a w poniedziałki spotykają się z interesantami w swoich biurach (cztery dni w miesiącu). Sprawdziliśmy, że Klaudia Jachira jest w składzie kilku komisji i podkomisji sejmowych, ale one obradują najczęściej w te same dni, w których odbywają się posiedzenia Sejmu. Czyli ich członkowie nie musieli bywać w dodatkowe dni w pracy.

Chcieliśmy spytać posłankę KO o cel jej „świątecznej” inicjatywy, ale nie odebrała telefonu, ani nie odpisała na naszą wiadomość.

