Szokująca teoria posłanki KO! Uderza w Razem! "To koń trojański PiS-u"!

- Po rozmowie z udziałem posłanki Razem Pauliny Matysiak, opowiadającej o bezpieczeństwie, infrastrukturze czy ograniczeniu prędkości samochodów do 30 km/h, to strach się bać by jej partia kiedykolwiek uczestniczyła w zarządzaniu państwem. Jednym słowem koń trojański PiSu!